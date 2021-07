Megan Rapinoe regala la semifinale agli USA. Sorpresa Canada (Di venerdì 30 luglio 2021) Giocati nella mattinata di oggi i quarti di finale del torneo di calcio femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ben tre incontri hanno dovuto protrarsi ai tempi supplementari e due decisi ai rigori. Partite combattute fino alla fine che hanno in parte rispettato i pronostici e in parte li hanno sovvertiti come nel caso del Canada che ha eliminato il Brasile. Ha sfiorato il colpaccio l’Olanda che si è inginocchiata solo a Megan Rapinoe realizzatrice del rigore che tiene ancora in gara le campionesse Mondiali statunitensi. Canada-Brasile ai rigori Tra Canada e Brasile finiscono in parità e a reti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 luglio 2021) Giocati nella mattinata di oggi i quarti di finale del torneo di calcio femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ben tre incontri hanno dovuto protrarsi ai tempi supplementari e due decisi ai rigori. Partite combattute fino alla fine che hanno in parte rispettato i pronostici e in parte li hanno sovvertiti come nel caso delche ha eliminato il Brasile. Ha sfiorato il colpaccio l’Olanda che si è inginocchiata solo arealizzatrice del rigore che tiene ancora in gara le campionesse Mondiali statunitensi.-Brasile ai rigori Trae Brasile finiscono in parità e a reti ...

"Ci hanno preso a calci in c...": la capitana Usa Rapinoe dopo la sconfitta a sorpresa nella prima di Tokyo "Ci hanno preso a calci in culo, vero?": l'asso della nazionale femminile di calcio Megan Rapinoe ha usato un'espressione piuttosto colorita per definire una sconfitta che per certi versi è storica. Nella prima partita del gruppo G delle Olimpiadi di Tokyo 2020 la nazionale degli ...

Megan Rapinoe, donna, calciatrice e icona Eco Internazionale Olimpiadi, calcio femminile: Brasile e Gran Bretagna eliminati, salvi gli USA Risultati clamorosi nei quarti di finale delle qualificazioni alle Olimpiadi di calcio femminile: il Brasile esce battuto ai calci di rigore come la Gran Bretagna, passano Svezia e Stati Uniti É all’i ...

Tokyo 2020, i Giochi dell’inclusione e della consapevolezza Tokyo 2020 e inclusione: gli sportivi parlano di omosessualità e politica senza reticenze. Qualcosa è cambiato. La notizia nell’articolo.

