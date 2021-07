McCartney 3 | 2 | 1 | la docuserie evento disponibile dal 25 agosto come Star Original su Disney+

(Di venerdì 30 luglio 2021) Adarriverà su3, 2, 1,in sei episodi dedicata alla leggenda della musica. La nuovamusicale in sei episodi3, 2, 1, dedicata alla leggenda della musica, debutterà in Italia mercoledì 25in esclusiva su. Nella serie, Paulincontra il leggendario produttore Rick Rubin in un raro e approfondito faccia a faccia per discutere ...

