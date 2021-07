Maurizio Landini: "Le aziende non possono licenziare i non vaccinati" (Di venerdì 30 luglio 2021) O il Governo prende l’iniziativa di una legge sull’obbligo vaccinale, oppure non può essere un’azienda a decidere di licenziare un dipendente perché non si vaccina. Questa in sintesi la posizione della Cgil di Maurizio Landini, che lamenta la poca concertazione in materia di green pass. “Sul green pass noi non siamo stati contattati ufficialmente né dal Governo né da Confindustria, non abbiamo avuto sedi o tavoli di trattativa. L’unico incontro che abbiamo avuto è stato sulla scuola, quindi ad oggi non abbiamo avuto né convocazioni né richieste di chiarimento sulla nostra posizione” dice il segretario della Cgil Maurizio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) O il Governo prende l’iniziativa di una legge sull’obbligo vaccinale, oppure non può essere un’azienda a decidere diun dipendente perché non si vaccina. Questa in sintesi la posizione della Cgil di, che lamenta la poca concertazione in materia di green pass. “Sul green pass noi non siamo stati contattati ufficialmente né dal Governo né da Confindustria, non abbiamo avuto sedi o tavoli di trattativa. L’unico incontro che abbiamo avuto è stato sulla scuola, quindi ad oggi non abbiamo avuto né convocazioni né richieste di chiarimento sulla nostra posizione” dice il segretario della Cgil...

