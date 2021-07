Mattarella al concerto diretto da Muti: il maestro regala la sua bacchetta al Capo dello Stato (Di venerdì 30 luglio 2021) Si è tenuto ieri sera al Palazzo del Quirinale, alla Presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il concerto in occasione del G20 Cultura, eseguito dall’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” e diretto dal maestro Riccardo Muti. Al termine del concerto il maestro ha regalato la sua bacchetta al Capo dello Stato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Si è tenuto ieri sera al Palazzo del Quirinale, alla Presenza del Presidente della Repubblica, Sergio, ilin occasione del G20 Cultura, eseguito dall’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” edalRiccardo. Al termine delilhato la suaalL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

