Master della Regione Siciliana in Senologia per 22 giovani medici (Di venerdì 30 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Puntare all’alta formazione per potenziare la rete oncologica regionale e ridurre drasticamente i viaggi della speranza. E’ l’obiettivo perseguito dal governo Musumeci attraverso il Master biennale in Senologia per 22 medici specializzandi in altre discipline, finanziato dall’assessorato regionale alla Salute, in collaborazione con il Cefpas e la commissione della Rete senologica. A il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 30 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Puntare all’alta formazione per potenziare la rete oncologica regionale e ridurre drasticamente i viaggisperanza. E’ l’obiettivo perseguito dal governo Musumeci attraverso ilbiennale inper 22specializzandi in altre discipline, finanziato dall’assessorato regionale alla Salute, in collaborazione con il Cefpas e la commissioneRete senologica. A il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

messina_oggi : Master della Regione Siciliana in Senologia per 22 giovani mediciPALERMO (ITALPRESS) – Puntare all’alta formazione… - ilmattinodisici : #NewsSicilia #noindex Master della Regione Siciliana in Senologia per 22 giovani medici - blogsicilia : #notizie #sicilia Master della Regione Siciliana in Senologia per 22 giovani medici - - Italpress : Master della Regione Siciliana in Senologia per 22 giovani medici - unimib : Sviluppo di comunità e reti operative: la relazione come strumento di cura e di promozione della #salute. ???? Iscri… -