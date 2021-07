Mastella | Alleanze | il Pd guardi al centro io ci sono e non al M5S

(Di venerdì 30 luglio 2021) "Il testo licenziato ieri dal Consiglio dei ministri è sicuramente migliore dell'obbrobrio della riforma Bonafede-malafede, si posfare alcune valutazioni positive". Con queste parole il sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia Clemente, intervistato da Affaritaliani.it, commenta l'accordo nel governo sulla riforma Cartabia. "E' ad esempio accettabile che si punti a non eludere il tema della durata dei processi. Il fatto che i processi non... Segui su affaritaliani.it

Chi ha vinto politicamente? 'Ha vinto la mediazione e la risolutezza del presidente del Consiglio, non ci sono dubbi', risponde. E' possibile, dopo quanto accaduto sulla Giustizia, costruire ...... fa sì il centrosinistra a Napoli si allei effettivamente proprio con Clemente('spirito ... ex Alleanza Nazionale, ex Forza Italia/PdL), annunciato che al ballottaggio non farà, ...Chi ha vinto politicamente? "Ha vinto la mediazione e la risolutezza del presidente del Consiglio, non ci sono dubbi", risponde Mastella. E' possibile, dopo quanto accaduto sulla Giustizia, costruire ...L’ex Guardasigilli e le alleanze variabili per la corsa a sindaco di Benevento e il sostegno a Manfredi a Napoli. E sulla pandemia: «Ora serve un nuovo grande centro con la Margherita 2.0» ...