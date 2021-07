Mark Knopfler – The Studio Albums 1996-2007 | 25 anni dopo il suo debutto solista

(Di venerdì 30 luglio 2021)– Theuscirà il 1° ottobre. L’opera celebra i 25di carrieradell’artista che neliniziò a muovere i primi passi in solitaria. Il cofanetto sarà disponibile in versione da 11 LP e in versione da 6 CD. Contiene i primi cinque album indicome artista: Golden Heart (), Sailing To Philadelphia (2000), The Ragpicker’s Dream (2002), Shangri-La (2004) e Kill To Get ...

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MUSICA ?? Vota, RT e fai votare il più grande CHITARRISTA di tutti i tempi SEMIFINALE??? S… - SMSNEWSOFFICIAL : MARK KNOPFLER – THE STUDIO ALBUMS 1996-2007 IN PUBBLICAZIONE IL 1° OTTOBRE 2021 - SanremoAncheNoi : RT @RockRebelMag: #MarkKnopfler: ad ottobre il cofanetto “The Studio Albums 1996-2007” @MarkKnopfler - RockRebelMag : #MarkKnopfler: ad ottobre il cofanetto “The Studio Albums 1996-2007” @MarkKnopfler - fachetti3333 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MUSICA ?? Vota, RT e fai votare il più grande CHITARRISTA di tutti i tempi SEMIFINALE??? S… -

Ultime Notizie dalla rete : Mark Knopfler

Sicilianews24

Per celebrare il 25° anniversario del debutto solista del 1996, il 1° ottobre 2021 sarà pubblicato- The Studio Albums 1996 - 2007. Il cofanetto, disponibile sia in versione da 11 LP sia in versione da 6 CD, contiene i primi cinque album in studio dicome artista solista:...ROMA " Per celebrare il 25° anniversario del debutto solista del 1996, il 1° ottobre 2021 sarà pubblicato" The Studio Albums 1996 - 2007. Il cofanetto, disponibile sia in versione da 11 LP sia in versione da 6 CD, contiene i primi cinque album in studio dicome artista solista:...Per celebrare il 25° anniversario del debutto solista, il 1° ottobre 2021 esce il cofanetto Mark Knopfler – The Studio Albums 1996-2007.ROMA (ITALPRESS) – Per celebrare il 25° anniversario del debutto solista del 1996, il 1° ottobre 2021 sarà pubblicato Mark Knopfler – The Studio Albums 1996-2007. Il cofanetto, disponibile sia in vers ...