Maresciallo morto a calcetto, i carabinieri: «Le lesioni sul corpo frutto della manovra di rianimazione» (Di venerdì 30 luglio 2021) Ieri abbiamo scritto del mistero che avvolge la morte di Eugenio Fasano, il Maresciallo dei carabinieri morto nel 2019 dopo una partita di calcetto. Tanti i dubbi che insospettiscono la famiglia. I soccorsi arrivati in ritardo, il fatto che nessuno sappia contro chi giocava Fasano, le strane lesioni rinvenute sul suo corpo. E anche la circostanza che, in ospedale, nonostante fossero presenti molti graduati, nessuno abbia saputo dare ai medici le generalità del Maresciallo. Oggi Repubblica Roma aggiunge un altro tassello alla storia di cronaca. L’arma dei ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021) Ieri abbiamo scritto del mistero che avvolge la morte di Eugenio Fasano, ildeinel 2019 dopo una partita di. Tanti i dubbi che insospettiscono la famiglia. I soccorsi arrivati in ritardo, il fatto che nessuno sappia contro chi giocava Fasano, le stranerinvenute sul suo. E anche la circostanza che, in ospedale, nonostante fossero presenti molti graduati, nessuno abbia saputo dare ai medici le generalità del. Oggi Repubblica Roma aggiunge un altro tassello alla storia di cronaca. L’arma dei ...

Advertising

napolista : Repubblica: troppe le questioni che non tornano, è stata una donna a fare il massaggio, il mistero degli orari dell… - Gabriel05470893 : RT @lorenzocasalin4: Eugenio Fasano, il Maresciallo dei carabinieri morto d'infarto dopo il calcetto? Non proprio, '11 costole rotte': terr… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Eugenio Fasano, il Maresciallo dei carabinieri morto d'infarto dopo il calcetto? Non proprio, '11 costole rotte': terr… - lorenzocasalin4 : Eugenio Fasano, il Maresciallo dei carabinieri morto d'infarto dopo il calcetto? Non proprio, '11 costole rotte': t… - MariaLu91149151 : RT @autocostruttore: Maresciallo morto dopo la sfida a calcetto con i carabinieri, l'appello della famiglia: 'Chi sa, parli' Il 43 enne è s… -