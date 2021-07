Manchester United, scampato pericolo focolaio (Di venerdì 30 luglio 2021) Sospiro di sollievo in casa Manchester United. Dopo un possibile focolaio scatenatosi all’interno del gruppo squadra, il club inglese si era anche visto costretto ad annullare l’amichevole con il Preston. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme, con il club che ha comunicato che i tamponi effettuati tra ieri e oggi hanno tutti dato esito negativo. Ecco quindi che i giocatori possono tornare ad allenarsi da subito regolarmente. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Sospiro di sollievo in casa. Dopo un possibilescatenatosi all’interno del gruppo squadra, il club inglese si era anche visto costretto ad annullare l’amichevole con il Preston. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme, con il club che ha comunicato che i tamponi effettuati tra ieri e oggi hanno tutti dato esito negativo. Ecco quindi che i giocatori possono tornare ad allenarsi da subito regolarmente. SportFace.

