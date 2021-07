Manchester City, offerta monstre per un giocatore inglese che ha giocato l’Europeo (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Manchester City di Guardiola non ha mai badato a spese negli ultimi anni e, neanche quest’anno, nonostante i problemi finanziari legati al covid che hanno colpito tante squadre, sembra risentirne. Per questo, i Citizens sarebbero pronti a fare l’affondo decisivo per portare Jack Grealish all’Etihad. La trattativa non sembra semplice date le richieste altissime dell’Aston Villa per il 25enne britannico. L’offerta del Manchester City Il Manchester City, secondo il Telegraph, sarebbe pronto a offrire 100 milioni di sterline per portare Grealish alla corte di Pep ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Ildi Guardiola non ha mai badato a spese negli ultimi anni e, neanche quest’anno, nonostante i problemi finanziari legati al covid che hanno colpito tante squadre, sembra risentirne. Per questo, i Citizens sarebbero pronti a fare l’affondo decisivo per portare Jack Grealish all’Etihad. La trattativa non sembra semplice date le richieste altissime dell’Aston Villa per il 25enne britannico. L’delIl, secondo il Telegraph, sarebbe pronto a offrire 100 milioni di sterline per portare Grealish alla corte di Pep ...

Iheanacho al Leicester, la Roma ora ha più chance di acquistare Mahrez Kelechi Iheanacho sarà un nuovo giocatore del Leicester che ha già fissato le visite mediche oggi pomeriggio per l'ex Manchester City. Lo riferisce oggi il 'Leicester Mercury'. Per l'attaccante classe '96 nigeriano gli ex campioni d'Inghilterra pagheranno 25 milioni di sterline (28 mln di euro). L'arrivo a Leicester ...

