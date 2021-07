Manchester City | affondo per Grealish | Guardiola lo vuole subito

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ilin pressing per l’acquisto del fantasista inglese.averloa sua disposizione Come riportato dal Daily Star, continua incessante il pressing delnei confronti di Jack. Il fantasista classe 95? è un pupillo di Pep, cheaverlo a sua disposizione già per la sfida di Community Shield del prossimo 7 agosto contro il Leicester. Si continua a trattare, sapendo che l’Aston Villa potrebbe incassare una cifra vicina ai 100 milioni di ...

Advertising

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo il Sun di domani, Manchester City e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per Harry Kane per 187m… - ilcestistamedio : @Hristij17454381 I Nets e i Lakers sembrano quasi il PSG e il Manchester City ??. Entrambi dei superteam. - GuyExor : @ngigneGra Un esempio eclatante (parlo dei 'controlli') è la decisione a favore del Manchester City, redatta dal CA… - DefMaybeDiego : ad esempio, dovesse farsi questa stagione, parteciperebbero Inter e Milan, Manchester City e United, Atletico e Rea… - Zazzawa3 : RT @EdoardoMecca1: ?? Ultim’ora UFFICIALE Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City e della Nazionale belga, molto gradito ad Alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

1 Ilrompe gli indugi ed è pronta a fare una nuova offerta, monstre, all' Aston Villa per Jack Grealish : 100 i milioni di euro messi sul piatto da Pep Guardiola per convincere i Villains a ...Commenta per primo Colpo del Verona, che riabbraccia Ivan Ilic . Il giovane centrocampista arriva dal, ma a titolo definitivo: affare da 7 milioni di euro.Real Madrid, Barcellona e Juventus non mollano: Confermata la decisione del tribunale di Madrid, la UEFA deve cessare le azioni intraprese.Il Manchester City avrebbe soddisfatto le richieste dell'Aston Villa per l'attaccante Jack Grealish, la decisione spetta al calciatore ...