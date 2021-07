Male Piazza Affari in sintonia con gli altri Listini europei (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. L’agenda macro odierna è fitta di appuntamenti e dominata principalmente dalle statistiche sulla crescita del secondo trimestre. Il PIL italiano è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente, mentre quello dell’Eurozona è salito del 2% L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.827,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +112 punti base, con il rendimento del BTP ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. L’agenda macro odierna è fitta di appuntamenti e dominata principalmente dalle statistiche sulla crescita del secondo trimestre. Il PIL italiano è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente, mentre quello dell’Eurozona è salito del 2% L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.827,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +112 punti base, con il rendimento del BTP ...

