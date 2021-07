Madonna e Dua Lipa contro un rapper americano

(Di venerdì 30 luglio 2021)e Duain questi giorni si sono apertamente scagliateilDaBaby che, durante un concerto, ha ironizzato su HIV ed AIDS e schernito i suoi fan omosessuali chiedendo al proprio fandom di “accendere la luce del cellulare” se “non hanno mai succhiato un c***o in un parcheggio”., che è diventata famosa proprio nel decennio che ha fatto più vittime di AIDS, gli ha così risposto via social: “Un messaggio a DaBaby: se hai intenzione di fare commenti di odio alla comunità LGBTQ+ sull’HIV/AIDS, allora conosci i fatti. Dopo decenni di ricerca scientifica duramente conquistata, ora ...

Le dichiarazioni di DaBaby sull'Hiv hanno fatto infuriare tutti: dopo Elton John e Dua Lipa, tocca a Maddona mettere in riga il rapper.
Madonna ha diffuso su Instagram un messaggio indirizzato a DaBaby dopo i commenti omofobi fatti dal rapper domenica scorsa durante l'esibizione al Rolling Loud di Miami. La cantante si rivolge diretta ...