Madame elogia gli uomini e scatena l’ira delle femministe da tastiera: «Ancora parli?» (Di venerdì 30 luglio 2021) Non per un comportamento poco garbato, come accaduto con la nota vicenda di un selfie negato al ristorante. Stavolta Madame finisce al centro delle polemiche per aver voluto essere gentile. Con soggetti, però, che a giudicare dalle reazioni social a una sua storia su Instagram, non ne sarebbero degni: gli uomini. «Farò un elogio degli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore», ha scritto la cantante nelle sue storie, rimbalzate su Twitter con un seguito di critiche davvero notevole: attualmente, complici per la verità anche dei video con Sangiovanni, è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 luglio 2021) Non per un comportamento poco garbato, come accaduto con la nota vicenda di un selfie negato al ristorante. Stavoltafinisce al centropolemiche per aver voluto essere gentile. Con soggetti, però, che a giudicare dalle reazioni social a una sua storia su Instagram, non ne sarebbero degni: gli. «Farò un elogio degliper ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore», ha scritto la cantante nelle sue storie, rimbalzate su Twitter con un seguito di critiche davvero notevole: attualmente, complici per la verità anche dei video con Sangiovanni, è ...

SecolodItalia1 : Madame elogia gli uomini e scatena l’ira delle femministe da tastiera: «Ancora parli?» - genderenbymare : RT @h0ecate: lana del rey elogia gli uomini da tutta una vita perché madame non può farlo scusate? - h0ecate : lana del rey elogia gli uomini da tutta una vita perché madame non può farlo scusate? - _Aldarion_ : RT @ashcoltami: Cioè io devo svegliarmi e devo leggere come prima cosa madame che elogia gli uomini - xmeghy_ : RT @ashcoltami: Cioè io devo svegliarmi e devo leggere come prima cosa madame che elogia gli uomini -

