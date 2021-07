Madame attaccata sui social: nell’occhio del ciclone perché elogia gli uomini (Di venerdì 30 luglio 2021) Madame di nuovo nella bufera. Dopo aver negato un selfie a una fan, questa volta finisce nel mirino dei social per un suo post su Instagram. Non c’è pace per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 luglio 2021)di nuovo nella bufera. Dopo aver negato un selfie a una fan, questa volta finisce nel mirino deiper un suo post su Instagram. Non c’è pace per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

BlogLiveIt : ??Madame di nuovo al centro di una bufera social: nell'occhio del ciclone il suo 'elogio agli uomini' - freshblonde1 : RT @findyourwings_: Praticamente madame non può più aprire bocca, perché se solo esprime un suo LIBERO pensiero (che viene poi spesso frain… - findyourwings_ : Praticamente madame non può più aprire bocca, perché se solo esprime un suo LIBERO pensiero (che viene poi spesso f… - Revenan06976761 : Povera madame, verrà attaccata dalle Twitterine per aver scritto la verità - ssolamenteunica : non capisco cosa ci sia di sbagliato nelle storie di madame. ok sono un pochino cringe ma se voleva dire una cosa c… -