Ma Zangrillo ha capito cosa ha detto Fauci? (Di venerdì 30 luglio 2021) All'appello mancavano virologi che la pensavano nello stesso modo, e nonostante tutto si scontravano: ecco Zangrillo vs Fauci. Abbiamo assistito a tante cose durante questi quasi due anni di pandemia, virologi che la pensavano in maniera diversa, politici che la pensavano in maniera diversa e giornalisti che la pensavano in maniera diversa. A sanare la mancanza ci ha pensato l'autorevole professor Zangrillo che aggredisce il professor Anthony Fauci pubblicamente, nonostante la pensino allo stesso modo. In diverse occasioni Fauci, consulente sanitario del presidente USA Joe Biden, aveva specificato che il ...

