L'ultima follia di Barillari: in "conferenza stampa" con la pistola | VIDEO

L'ha spacciata per una "conferenza stampa", ma in realtà era lui che parlava davanti a una telecamera per un monologo trasmesso via Zoom. Il tutto è iniziato con un parziale "spogliarello" in cui il Consigliere Regionale del Lazio si toglie la giacca e si solleva lentamente la manica della sua camicia bianca. Poi il colpo di scena: ecco che appare una pistola che Davide Barillari si punta al braccio facendo finta di spararsi. Ecco l'ultima follia dell'ex pentastellato per portare avanti la sua battaglia contro il vaccino anti-Covid.

