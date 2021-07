Lucilla Boari vince il bronzo nel tiro con l' arco | è la prima donna italiana nella specialità

Advertising

Una bella notizia mentre il medagliere si arricchisce:si è assicurata la medaglia di bronzo nel torneo individuale di tiro con l'arco femminile delle Olimpiadi di Tokyo.ha sconfitto per 7 - 1 nella finalina per il terzo posto la ...ha vinto una storica medaglia di bronzo nel tiro con l'arco individuale femminile ai Giochi di Tokyo 2020. L'azzurra si è imposta sulla statunitense Mackenzie Brown per 7 - 1.