Lucilla Boari, sei nella storia: a Tokyo l'impresa nel tiro con l'arco, prima medaglia di un'Azzurra (Di venerdì 30 luglio 2021) prima, storica medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco in campo femminile. A vincerla è stata Lucilla Boari, che a Tokyo 2020 ha avuto la meglio sulla statunitense Mackenzie Brown e si è messa al collo un bronzo dal valore inestimabile. La 24enne mantovana si è resa protagonista di un gran percorso, che è stato netto fino a quando non ha incontrato la russa Elena Osipova, che ha meritato di imporsi in semifinale. La Boari, però, è rimasta sul pezzo e ha scoccato al meglio le sue frecce nella finale per il terzo posto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021), storicaalle Olimpiadi per ilcon l'in campo femminile. A vincerla è stata, che a2020 ha avuto la meglio sulla statunitense Mackenzie Brown e si è messa al collo un bronzo dal valore inestimabile. La 24enne mantovana si è resa protagonista di un gran percorso, che è stato netto fino a quando non ha incontrato la russa Elena Osipova, che ha meritato di imporsi in semifinale. La, però, è rimasta sul pezzo e ha scoccato al meglio le sue freccefinale per il terzo posto, ...

