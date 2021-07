Lucilla Boari porta a casa il 20esimo bronzo ma le Olimpiadi per l’Italia non decollano (Di venerdì 30 luglio 2021) Lucilla Boari ha vinto una storica medaglia di bronzo nel tiro con l’arco individuale femminile ai Giochi di Tokyo 2020. L’azzurra si è imposta sulla statunitense Mackenzie Brown per 7-1. Nelle ultime ore la grande tristezza per la finale sfumata, Boari è stata infatti battuta in semifinale dalla russa Elena Osipova per 6-0, e la gioia per aver portato a casa il terzo gradino del podio. “E LA FRECCIA AZZURRA DIVENTA FRECCIA DI bronzo!” Lucilla Boari nella storia: la 24enne azzurra batte 7-1 l’americana Mackenzie Brown e vince una ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021)ha vinto una storica medaglia dinel tiro con l’arco individuale femminile ai Giochi di Tokyo 2020. L’azzurra si è imposta sulla statunitense Mackenzie Brown per 7-1. Nelle ultime ore la grande tristezza per la finale sfumata,è stata infatti battuta in semifinale dalla russa Elena Osipova per 6-0, e la gioia per averto ail terzo gradino del podio. “E LA FRECCIA AZZURRA DIVENTA FRECCIA DI!”nella storia: la 24enne azzurra batte 7-1 l’americana Mackenzie Brown e vince una ...

Advertising

ItaliaTeam_it : BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in… - Coninews : S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E! ?? Lucilla #Boari è BRONZOOOOOO! Medaglia storica per il tiro con l'arco femminile italian… - Eurosport_IT : BRONZOOOO STORICOOOOOO! ???? Lucilla Boari batte nettamente l'americana Mackenzie Brown per 7-1 e conquista la prima… - Wally_84 : RT @Coninews: Alla sua 2ª partecipazione olimpica Lucilla #Boari fa la storia del tiro con l'arco italiano! ?????? Prima dell'arciera di Riva… - Frency__Love_ : RT @Eurosport_IT: 'E LA FRECCIA AZZURRA DIVENTA FRECCIA DI BRONZO!' ?????? Lucilla Boari nella storia: la 24enne azzurra batte 7-1 l'american… -