Lucilla Boari, da “cicciottella” derisa sui giornali a medagliata olimpica nel tiro con l’arco (Di venerdì 30 luglio 2021) Lucilla Boari, dopo l’infelice definizione di “cicciottella” che un giornale le affibbiò cinque anni fa a Rio, ha vinto una storica medaglia di bronzo nel tiro con l’arco individuale femminile ai Giochi di Tokyo 2020. L’azzurra si è imposta sulla statunitense Mackenzie Brown per 7-1. “E’ una medaglia storica. Svegliatemi se è un sogno, non ci credo ancora, magari tra qualche ora realizzo cosa ho fatto. Pensate che la notte scorsa non ho dormito dal desiderio che avevo del podio”, le prime parole dell’arciera azzurra. “Per le donne del nostro movimento pesa tantissimo questa medaglia perché sono più forti e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 luglio 2021), dopo l’infelice definizione di “” che un giornale le affibbiò cinque anni fa a Rio, ha vinto una storica medaglia di bronzo nelconindividuale femminile ai Giochi di Tokyo 2020. L’azzurra si è imposta sulla statunitense Mackenzie Brown per 7-1. “E’ una medaglia storica. Svegliatemi se è un sogno, non ci credo ancora, magari tra qualche ora realizzo cosa ho fatto. Pensate che la notte scorsa non ho dormito dal desiderio che avevo del podio”, le prime parole dell’arciera azzurra. “Per le donne del nostro movimento pesa tantissimo questa medaglia perché sono più forti e ...

Advertising

ItaliaTeam_it : BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in… - Coninews : S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E! ?? Lucilla #Boari è BRONZOOOOOO! Medaglia storica per il tiro con l'arco femminile italian… - Eurosport_IT : BRONZOOOO STORICOOOOOO! ???? Lucilla Boari batte nettamente l'americana Mackenzie Brown per 7-1 e conquista la prima… - infoitsport : Tiro con l'arco, Olimpiadi Tokyo. Lucilla Boari: 'Se è un sogno non svegliatemi! Bronzo che vale oro' - infoitsport : Tokyo 2020: chi è Lucilla Boari, prima italiana a vincere una medaglia nel tiro con l'arco -