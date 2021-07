Lucilla Boari conquista il bronzo nel tiro con l’arco: è la prima volta per l’Italia. Ora sono 20 le medaglie azzurre alle Olimpiadi di Tokyo (Di venerdì 30 luglio 2021) Lucilla Boari è medaglia di bronzo. A sorpresa, nel giorno in cui l’Italia rischiava di rimanere a secco di medaglie, è arrivata la clamorosa gara dell’arciera 24enne di Mantova, capace di regalare al nostro Paese il primo storico podio olimpico nel tiro con l’arco individuale femminile. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021)è medaglia di. A sorpresa, nel giorno in cuirischiava di rimanere a secco di, è arrivata la clamorosa gara dell’arciera 24enne di Mantova, capace di regalare al nostro Paese il primo storico podio olimpico nelconindividuale femminile. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

