L' Rt in Italia balza all' 1 | 57 | l' incidenza è a 58 casi

AGI - Sale ancora, e per la quarta settimana consecutiva, l'indice Rt in Italia, che nell'ultimo monitoraggio segna 1,57 contro l'1,26 della scorsa settimana. Su anche l'incidenza settimanale che passa da 40 a 58 casi per centomila abitanti. è quanto si apprende dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid, riunita questa mattina come ogni venerdì. In particolare, si legge nella bozza dell'Iss, nel periodo 06-20 luglio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,57 (range 1,34- 1,82), in forte aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno. Si osserva in maniera analoga un aumento dell'indice di ...

Vaccini e divieti frenano la quarta ondata Pegaso aperto agli over 60 senza prenotare Nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo balzo in avanti dei contagi, con 63 casi di positività accertati in provincia. di Silvia Bini PRATO La variante Delta si fa sentire in Toscana nel pieno de ...

