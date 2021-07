Love is in the air, trama 30 luglio: la terribile decisione di Serkan (Di venerdì 30 luglio 2021) L'ultimo episodio della settimana di Love is in the air riserverà al pubblico di Canale 5 un colpo di scena davvero sconvolgente, come preannuncia la trama di oggi, venerdì 30 luglio. Serkan ha scoperto che i genitori di Eda sono morti a causa della negligenza di Alptekin che all'inizio della sua carriera e dell'attività della Art Life, avendo molto lavoro, ha subappaltato la costruzione di alcuni appartamenti ad altri che hanno utilizzato materiali scadenti. Questa imperizia ha provocato il crollo di un muro che ha colpito in pieno il padre e la madre della fioraia che all'epoca della tragedia era appena una bambina. La ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 30 luglio 2021) L'ultimo episodio della settimana diis in the air riserverà al pubblico di Canale 5 un colpo di scena davvero sconvolgente, come preannuncia ladi oggi, venerdì 30ha scoperto che i genitori di Eda sono morti a causa della negligenza di Alptekin che all'inizio della sua carriera e dell'attività della Art Life, avendo molto lavoro, ha subappaltato la costruzione di alcuni appartamenti ad altri che hanno utilizzato materiali scadenti. Questa imperizia ha provocato il crollo di un muro che ha colpito in pieno il padre e la madre della fioraia che all'epoca della tragedia era appena una bambina. La ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di ieri di Love is in the air, in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - hkamanim_ : RT @KeremBursinIta: #Repost @todotvnews • • • • • • ??? La premiere di Love Is in the Air di Madd spazza Porto Rico! ?? Il distributore t… - real_jimmy : RT @heinz_spack: @love_missylove @Tullage @sexgifs_me @Billy29455934 @herby2121xxx @Fogalberta @AndreaDeepthro1 @PureErotism @jessilesbian2… - share_the_love_ : @_harryxsmile_ buongiornoo - Nonnadinano : RT @AlbertoLetizia2: In memoria di Lorenzo Zaratta, volato in cielo il #30luglio 2014 per un tumore a soli 5 anni. 'I love you to the moon… -