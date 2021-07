Love is in the air, le anticipazioni del 2 agosto: tensione alle stelle (Di venerdì 30 luglio 2021) anticipazioni Love is in the air puntata 2 agosto. Eda e Serkan tornano a lavorare insieme a causa di Efe: la tensione è alle stelle. anticipazioni Love is in the Air / Serkan in lacrime (via social)Nell’ultima puntata abbiamo visto che la storia d’amore tra Eda e Serkan è arrivata al capolinea. Venerdì 30 luglio, infatti, la serie tv turca, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, ha raggiunto un punto di svolta. L’uomo non ha il coraggio di confessare la verità alla donna che ama circa la morte dei suoi genitori. Nel momento in cui sembrava intenzionato a ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 30 luglio 2021)is in the air puntata 2. Eda e Serkan tornano a lavorare insieme a causa di Efe: lais in the Air / Serkan in lacrime (via social)Nell’ultima puntata abbiamo visto che la storia d’amore tra Eda e Serkan è arrivata al capolinea. Venerdì 30 luglio, infatti, la serie tv turca, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, ha raggiunto un punto di svolta. L’uomo non ha il coraggio di confessare la verità alla donna che ama circa la morte dei suoi genitori. Nel momento in cui sembrava intenzionato a ...

