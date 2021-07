Lovato ad un passo da una big | sfuma l' obiettivo azzurro

(Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport Matteosarà presto un nuovo calciatore dell'Atalanta. Il difensore italiano, autore di un'ottima stagione con la maglia dell'Hellas Verona, è infatti ad undalla Dea. Nei prossimi giorni ci sarà l'annuncio ufficiale del trasferimento. In questo modo i nerazzurri hanno di fatto già trovato il sostituto, che però non sarà certo l'unico, di Cristian Romero, che potrebbe partire nei prossimi giorni per passare al Tottenham. Bruciata la concorrenza delle squadre italiane e straniere: il calciatore piaceva anche al Napoli.

Calciomercato Atalanta: i nerazzurri starebbero per chiudere il colpodall'Hellas Verona L'Atalanta sarebbe a undal colpo per rinforzare la difesa e lasciar così partire Romero direzione Londra sponda Tottenham. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ...Calciomercato Napoli - Matteosarà presto un giocatore dell'Atalanta . Secondo quanto riportato da Sky Sport il difensore è a undalla Dea e lascerà l'Hellas Verona. In questo modo i nerazzurri hanno di fatto già ...In giornata dovrebbe arrivare dunque l’ufficialità dell’operazione Matteo Lovato è ad un passo per essere un giocatore dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport il difensore è in viaggio at ...L'Atalanta ha trovato l'accordo con l'Hellas Verona per Matteo Lovato, difensore classe 2000 che aveva attirato l'attenzione di molti club dopo l'ultima stagione sotto ...