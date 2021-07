“Lombardia prima per somministrazioni del vaccino e 5ª nel mondo” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana fa il punto sulla campagna vaccinale: “La Lombardia, con 12 milioni di dosi somministrate, è al primo posto tra le regioni italiane e al quinto posto a livello mondiale alle spalle di Israele, Danimarca, Regno Unito e Belgio”. E prosegue, ringraziando gli assessori al Welfare Letizia Moratti e Pietro Foroni alla Sicurezza e Protezione civile e Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale: “Nonostante che anche qui la variante Delta sia predominante, non si verifica un aumento dei ricoveri in ospedale e in terapia intesiva. Anzi la Lombardia continua a rimanere in zona bianca e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 luglio 2021) Il presidente della RegioneAttilio Fontana fa il punto sulla campagna vaccinale: “La, con 12 milioni di dosi somministrate, è al primo posto tra le regioni italiane e al quinto posto a livello mondiale alle spalle di Israele, Danimarca, Regno Unito e Belgio”. E prosegue, ringraziando gli assessori al Welfare Letizia Moratti e Pietro Foroni alla Sicurezza e Protezione civile e Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale: “Nonostante che anche qui la variante Delta sia predominante, non si verifica un aumento dei ricoveri in ospedale e in terapia intesiva. Anzi lacontinua a rimanere in zona bianca e ...

