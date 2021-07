Locatelli Juventus, si inserisce anche il Liverpool: il retroscena (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato Juventus: su Manuel Locatelli ci sarebbero ora anche i riflettori del Liverpool, ma ci sarebbe un retroscena tra il calciatore e Allegri Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ieri Federico Cherubini e Giovanni Carnevali si sono sentiti per Manuel Locatelli, ma non vanno oltre la telefonata. Il dirigente bianconero non va oltre l’iniziale proposta formulata per il centrocampista, e quello del Sassuolo è fermo alla richiesta di 40 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Oggi è previsto un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato: su Manuelci sarebbero orai riflettori del, ma ci sarebbe untra il calciatore e Allegri Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ieri Federico Cherubini e Giovanni Carnevali si sono sentiti per Manuel, ma non vanno oltre la telefonata. Il dirigente bianconero non va oltre l’iniziale proposta formulata per il centrocampista, e quello del Sassuolo è fermo alla richiesta di 40 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Oggi è previsto un ...

