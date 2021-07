Locarno 74, una finestra sul futuro prossimo (Di sabato 31 luglio 2021) La spettacolare piazza Grande di Locarno ospiterà il festival (4-14 agosto) con alcuni successi del passato come Heat di Michael Mann (1995), National Lampoons Animal House di John Landis (1978), Terminator di James Cameron (1984) accanto alle anteprime come Sto minut iz zhizni Ivana Denisovicha (100 Minutes) del regista russo Gleb Panfilov, vincitore del Pardo d’oro nel 1969 per il suo lungometraggio d’esordio. Più di duecento i titoli, tra cui 17nel concorso internazionale (tra questi Zeros and ones di Abel … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 31 luglio 2021) La spettacolare piazza Grande diospiterà il festival (4-14 agosto) con alcuni successi del passato come Heat di Michael Mann (1995), National Lampoons Animal House di John Landis (1978), Terminator di James Cameron (1984) accanto alle anteprime come Sto minut iz zhizni Ivana Denisovicha (100 Minutes) del regista russo Gleb Panfilov, vincitore del Pardo d’oro nel 1969 per il suo lungometraggio d’esordio. Più di duecento i titoli, tra cui 17nel concorso internazionale (tra questi Zeros and ones di Abel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Locarno una Tanti Follower, tanto onore? O forse no Non li ho mai visti in una sala di periferia a guardare alle undici di mattina Apocalypse Now. E ... a Locarno, a Berlino " adesso sono qui a farmi spiegare in un video da qualcuno con un nome ...

Microcritiche / Nella sacra casa delle maternità Il film è stato presentato in concorso al 72mo Locarno Film Festival del 2019 ottenendo anche una menzione speciale. Segnala su Facebook Follow

A Locarno la favola sui generis di Giovanni Cioni Due anni dopo Non è sogno, Giovanni Cioni torna a Locarno, fuori concorso, con un nuovo stupefacente film. Dal pianeta degli umani, nel quale esplora, trasfigurandola, la frontiera italo-francese tra ...

