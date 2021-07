Lo sfogo della Panziera: "Ero completamente senza energie" (Di venerdì 30 luglio 2021) Delude Margherita Panziera, prima delle escluse dalla finale dei 200 dorso di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con un tempo lontano dai suoi migliori standard. Queste le sue parole ai nostri ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 30 luglio 2021) Delude Margherita, prima delle escluse dalla finale dei 200 dorso di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con un tempo lontano dai suoi migliori standard. Queste le sue parole ai nostri ...

Fiorentina, sfogo Biraghi: "Per tanti sono il cane da bastonare" Dovrà essere il campionato del riscatto anche per Cristiano Biraghi, comunque uno dei migliori della rosa se consideriamo le statistiche personali: il tutto nonostante la mole di critiche ricevute ...

Dimissioni nella Lega di Domodossola. Lo sfogo di Preioni: “Sono dei voltabandiera” La Stampa Greg show: gioia, ricordi e segreti di un argento inaspettato Lo sfogo di Alessio Cennicola di Uomini e donne ... A parlare del suo “periodo d’oro” in tv è stato uno dei protagonisti più amati in assoluto della storia del programma. (instaNews) Ritorno di fiamma ...

Lo sfogo di Margherita Panziera: "Difficile adattarsi ad un'Olimpiade" La veneta è fuori dalla finale dei 200 dorso con un tempo molto lontano dal proprio personale: Gareggiare qui e farlo in Europa sono due cose molto diverse. Occasione sprecata, ma non ho rimpianti.

