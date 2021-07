Lo sfogo della Panziera: “Ero completamente senza energie” (Di venerdì 30 luglio 2021) Delude Margherita Panziera, prima delle escluse dalla finale dei 200 dorso di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con un tempo lontano dai suoi migliori standard. Queste le sue parole ai nostri microfoni Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 luglio 2021) Delude Margherita, prima delle escluse dalla finale dei 200 dorso di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con un tempo lontano dai suoi migliori standard. Queste le sue parole ai nostri microfoni Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

NicolaPorro : Un paese incattivito che dà patenti di buoni e cattivi in nome della Salute: lo sfogo di @GcristianoD ?? - exzandriuh : RT @xoLadyMoon: Oggi shopping?? E tu, che sbavi di fronte a queste foto godendo della mia bellezza, che farai? Ti renderai utile dando sfo… - umbertosimone1 : @VittorioSgarbi Neanche a quello della Korea del Nord verrebbe in mente di censurare o fare una legge per uno sfogo… - theselenophilex : -Tra l’altro è orribile che non riesca ad accettarmi, mi faccio davvero schifo per sta cosa perchè so assolutamente… - ghegola : RT @Capelvenere1: l'Idroscalo...nei primi anni dopo la fine della guerra, quello specchio d'acqua proprio alle porte della città funziona d… -