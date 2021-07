“Lo ha fatto per 20 anni…”. Andrea Roncato, ‘veleno’ contro Stefania Orlando. “Cattivello” (Di venerdì 30 luglio 2021) Niente, non ce la fa proprio Andrea Roncato a non parlare, ciclicamente, della sua ex sulla cresta dell’onda, Stefania Orlando. Chissà perché lo fa, anche se aveva promesso, in diretta dalla D’Urso che non c’era nessun problema con l’ex. Eppure, così non sembra. Ma cosa è successo? In una intervista concessa al settimanale Nuovo, l’attore è tornato a parlare della sua ex moglie con parole dure e offensive. Nel dettaglio, ha ritenuto sbagliato prendersi le colpe della fine della loro storia d’amore e del loro matrimonio. I due sono stati sposati dal 1997 al 1999. Andrea Roncato ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Niente, non ce la fa proprioa non parlare, ciclicamente, della sua ex sulla cresta dell’onda,. Chissà perché lo fa, anche se aveva promesso, in diretta dalla D’Urso che non c’era nessun problema con l’ex. Eppure, così non sembra. Ma cosa è successo? In una intervista concessa al settimanale Nuovo, l’attore è tornato a parlare della sua ex moglie con parole dure e offensive. Nel dettaglio, ha ritenuto sbagliato prendersi le colpe della fine della loro storia d’amore e del loro matrimonio. I due sono stati sposati dal 1997 al 1999.ha ...

Advertising

matteorenzi : La prima medaglia d’oro del canottaggio femminile. Che brave Valentina e Federica. Grazie per aver fatto risuonare… - CarloCalenda : Dopo settimane di riflessione Gualtieri ha fatto proposte sui trasporti. È una buona notizia, ma vediamole. 1-'Sto… - LiaCapizzi : L' ARGENTO di Paltrinieri negli 800. Mamma mia cosa ha fatto! È subito scappato via, sapendo di non esser al 100%,… - LarudeGertrude : @Martinetus Sto momentaneamente lavorando al pubblico, per ancora un mese. Non l`avevo mai fatto, una vita in back… - iclaudi0 : @Patrizi09306335 @virginiaraggi 'ana capito' che tutto era nei cassetti per favoritismi ,strette di mano,e pacche s… -