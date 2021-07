LIVE – Tokyo 2020, sollevamento pesi -81 kg: Nino Pizzolato a caccia di una medaglia (DIRETTA) (Di sabato 31 luglio 2021) La DIRETTA LIVE della finale del sollevamento pesi maschile categoria -81kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con Nino Pizzolato che va a caccia di una medaglia. Appuntamento importante per la spedizione azzurra quello che vede il siciliano, campione europeo quest’anno, cercare di alzare più di tutti portando a casa un piazzamento nel podio. Non sarà facile però, visto che la concorrenza è altissima. Si parte alle ore 8.50 italiane, 15.50 in Giappone. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con gli aggiornamenti ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Ladella finale delmaschile categoria -81kg alle Olimpiadi di, conche va adi una. Appuntamento importante per la spedizione azzurra quello che vede il siciliano, campione europeo quest’anno, cercare di alzare più di tutti portando a casa un piazzamento nel podio. Non sarà facile però, visto che la concorrenza è altissima. Si parte alle ore 8.50 italiane, 15.50 in Giappone. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con gli aggiornamenti ...

