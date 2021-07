LIVE – Tokyo 2020, pallanuoto maschile: Italia-Giappone, RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 31 luglio 2021) La DIRETTA scritta e gli aggiornamenti in tempo reale di Italia-Giappone, quarto incontro della pool A di pallanuoto maschile a Tokyo 2020. Dopo due vittorie e un pareggio, il Settebello allenato dal ct Campagna va a caccia del successo contro i padroni di casa per consolidare il primo posto nel girone. Appuntamento alle 11.20 Italiane di sabato 31 luglio, seguite il match in DIRETTA su Sportface.it. COME VEDERE LA PARTITA pallanuoto maschile, Tokyo 2020: RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Lascritta e gli aggiornamenti in tempo reale di, quarto incontro della pool A di. Dopo due vittorie e un pareggio, il Settebello allenato dal ct Campagna va a caccia del successo contro i padroni di casa per consolidare il primo posto nel girone. Appuntamento alle 11.20ne di sabato 31 luglio, seguite il match insu Sportface.it. COME VEDERE LA PARTITA: RISULTATI E ...

Advertising

Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEE! BRAVISSIMA LUCILLA ???????? L'azzurra tra poco in campo per giocarsi un posto in finale, segui LIVE… - fattoquotidiano : DISASTRO IN TV Da quando sono iniziati i giochi olimpici di Tokyo 2020 non è passato giorno senza che nei programmi… - FOXFOOTBALL : YTG ???? SEMI FINALS HERE WE COME! ???? #Tokyo2020 MORE: - livetennisit : Giochi Olimpici Tokyo 2020: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 8 (LIVE) - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Jacobs e Tortu debuttano in batteria nei 100! Nella notte Luminosa Boglio… -