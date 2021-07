LIVE – Tokyo 2020, finali nuoto sabato 31 luglio: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 31 luglio 2021) La DIRETTA testuale delle finali di nuoto in programma sabato 31 luglio e valevoli per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ultimi due giorni di nuoto in Giappone e ultime medaglie da assegnare. L’Italia ci proverà con Simona Quadarella nella finale degli 800 stile libero e con la staffetta 4×100 mista-misti. Inoltre, Lorenzo Zazzeri sarà al via di una delle due semifinali dei 50 stile libero: obiettivo conquistare il pass per la finale. Si parte ufficialmente alle ore 3:30 nella mattinata di sabato 31 luglio. ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Latestuale dellediin programma31e valevoli per i Giochi Olimpici di. Ultimi due giorni diin Giappone e ultime medaglie da assegnare. L’Italia ci proverà con Simona Quadarella nella finale degli 800 stile libero e con la staffetta 4×100 mista-misti. Inoltre, Lorenzo Zazzeri sarà al via di una delle due semidei 50 stile libero: obiettivo conquistare il pass per la finale. Si parte ufficialmente alle ore 3:30 nella mattinata di31. ...

Advertising

Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEE! BRAVISSIMA LUCILLA ???????? L'azzurra tra poco in campo per giocarsi un posto in finale, segui LIVE… - fattoquotidiano : DISASTRO IN TV Da quando sono iniziati i giochi olimpici di Tokyo 2020 non è passato giorno senza che nei programmi… - FOXFOOTBALL : YTG ???? SEMI FINALS HERE WE COME! ???? #Tokyo2020 MORE: - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Jacobs e Tortu debuttano in batteria nei 100! Nella notte Luminosa Boglio… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 8 con altri 21 titoli in palio tra triathlon, nuoto, tiro a volo, tiro a segno, tiro con l'ar… -