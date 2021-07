LIVE – Tokyo 2020, batterie e qualificazioni atletica venerdì 30 luglio: aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 30 luglio 2021) La DIRETTA scritta della prima giornata di batterie e qualificazioni dell’atletica leggera, valevole per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella giornata di venerdì 30 luglio già tantissimi italiani in gara. Alle 2:15 toccherà al salto in alto con Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile che proveranno ad avanzare. Poi di scena tante altre batterie tra cui quella della staffetta 4×400 mista. Di seguito il programma completo. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA aggiornata minuto per minuto. IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Lascritta della prima giornata didell’leggera, valevole per le Olimpiadi di. Nella giornata di30già tantissimi italiani in gara. Alle 2:15 toccherà al salto in alto con Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile che proveranno ad avanzare. Poi di scena tante altretra cui quella della staffetta 4×400 mista. Di seguito il programma completo. Sportface.it seguirà l’evento con unaaggiornata minuto per minuto. IL CALENDARIO ...

