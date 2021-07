LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Lucilla Boari in finale per il bronzo (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.14 Alle 9.30 Boari affronterà l’americana Brown nella finalina per il bronzo, mentre alle 9.45 la coreana An e la russa Osipova si contenderanno l’oro. 9.13 Lucilla Boari ha tirato ad un LIVEllo molto inferiore rispetto a quello espresso ai quarti di finale. Con due 26 e un 25 non si poteva pensare di andare in finale. 9 Boari, 10 Osipova. La russa vince 6-0 e si qualifica per la finalissima. 9 Boari, 8 Osipova. 10 Boari, 10 Osipova. La russa si ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.14 Alle 9.30affronterà l’americana Brown nella finalina per il, mentre alle 9.45 la coreana An e la russa Osipova si contenderanno l’oro. 9.13ha tirato ad unllo molto inferiore rispetto a quello espresso ai quarti di. Con due 26 e un 25 non si poteva pensare di andare in. 9, 10 Osipova. La russa vince 6-0 e si qualifica per la finalissima. 9, 8 Osipova. 10, 10 Osipova. La russa si ...

