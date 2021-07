LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Lucilla Boari è bronzo! Titolo alla coreana An (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 San An è campionessa olimpica di Tiro con l’arco dopo aver sconfitto in finale la russa Elena Osipova per 4-3 allo shoot-off. Medaglia di bronzo per la nostra Lucilla Boari. 10 per An, 8 per Osipova. I coreani sono glaciali in questi frangenti. Medaglia d’oro per l’asiatica. 29-27 per An, 5-5! Si va allo shoot-off, si decide un oro olimpico con una sola freccia! 29-27 Osipova! La russa si porta in vantaggio 5-3 su An. Manca solo un set! 28-27 Osipova, 3-3 dopo i primi 3 set! Finale stellare. 30-29 per An nella seconda volée. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 San An è campionessa olimpica dicondopo aver sconfitto in finale la russa Elena Osipova per 4-3 allo shoot-off. Medaglia di bronzo per la nostra. 10 per An, 8 per Osipova. I coreani sono glaciali in questi frangenti. Medaglia d’oro per l’asiatica. 29-27 per An, 5-5! Si va allo shoot-off, si decide un oro olimpico con una sola freccia! 29-27 Osipova! La russa si porta in vantaggio 5-3 su An. Manca solo un set! 28-27 Osipova, 3-3 dopo i primi 3 set! Finale stellare. 30-29 per An nella seconda volée. La ...

Advertising

Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEE! BRAVISSIMA LUCILLA ???????? L'azzurra tra poco in campo per giocarsi un posto in finale, segui LIVE… - zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Lucilla Boari si prende un incredibile bronzo! - #l’arco… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: SE-MI-FI-NA-LEEEE! BRAVISSIMA LUCILLA ???????? L'azzurra tra poco in campo per giocarsi un posto in finale, segui LIVE: http… - lindaepinta_ : Vista live la finale di tiro con l'arco e ho urlato ad ogni 10 preso in pieno perchè per me è fantascienza anche so… - DanyRoss70 : RT @Eurosport_IT: SE-MI-FI-NA-LEEEE! BRAVISSIMA LUCILLA ???????? L'azzurra tra poco in campo per giocarsi un posto in finale, segui LIVE: http… -