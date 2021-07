LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: comincia la sfida di Lucilla Boara, in palio l’accesso ai quarti di finale (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.22: CI SIAMO! Lucilla Boari affronta la bielorussa Marusava. Forza Lucilla! 03.20: La spunta al quinto set la coreana An che trova un’altra serie perfetta con tre 10 e batte la giapponese Hayakawa autrice di 27 in quest’ultimo parziale. 6-4 per An e qualificazione ai quarti di finale dove affronterà l’indiana Kumari. 03.17: Scatto d’orgoglio della giapponese Hayakawa che si è aggiudicata il quarto parziale per 29-28 contro la coreana An e dunque match sul 4-4. Si va al quinto set. 03.16: La coreana An cambia passo e con lo score di 29-27 si ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.22: CI SIAMO!Boari affronta la bielorussa Marusava. Forza! 03.20: La spunta al quinto set la coreana An che trova un’altra serie perfetta con tre 10 e batte la giapponese Hayakawa autrice di 27 in quest’ultimo parziale. 6-4 per An e qualificazione aididove affronterà l’indiana Kumari. 03.17: Scatto d’orgoglio della giapponese Hayakawa che si è aggiudicata il quarto parziale per 29-28 contro la coreana An e dunque match sul 4-4. Si va al quinto set. 03.16: La coreana An cambia passo e con lo score di 29-27 si ...

