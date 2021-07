LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Boari ai quarti di finale! L’azzurra prevale allo shoot-off (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.43: Osipova dominante in questo secondo set e serie perfetta (30) rispetto a una Pitman che ottiene 22 punti. 4-0 per la russa. 03.41: Primo parziale favorevole ampiamente alla russa Osipova contro la britannica Pitman: 28-25 e 2-0 per la russa. 03.39: In gara in questo momento, per il sesto ottavo di finale della serie, la russa Osipova e la britannica Pitman. 03.37: Boari dunque ai quarti affronterà la vincente della sfida tra la cinese Wi Jiaxin e la nipponica Miki Nakamura. 03.36: GRANDISSIMA LUCILLA!!!!! Un 10 delL’azzurra e un 9 per Marusava e dunque lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.43: Osipova dominante in questo secondo set e serie perfetta (30) rispetto a una Pitman che ottiene 22 punti. 4-0 per la russa. 03.41: Primo parziale favorevole ampiamente alla russa Osipova contro la britannica Pitman: 28-25 e 2-0 per la russa. 03.39: In gara in questo momento, per il sesto ottavo di finale della serie, la russa Osipova e la britannica Pitman. 03.37:dunque aiaffronterà la vincente della sfida tra la cinese Wi Jiaxin e la nipponica Miki Nakamura. 03.36: GRANDISSIMA LUCILLA!!!!! Un 10 dele un 9 per Marusava e dunque lo ...

