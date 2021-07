LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Boari ai quarti di finale! L’azzurra affronterà la cinese Wu (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento dunque alle 07.45 per l’inizio dei quarti di finale. Lucilla Boari affronterà la cinese Wu Jiaxin attorno alle 08.30 italiane. Un saluto dalla redazione di OA Sport, a più tardi. 04.11: Vittoria per 7-1 della cinese Wu contro la giapponese Nakamura e si concludono qui gli ottavi di finale. Sarà dunque la cinese ad affrontare L’azzurra Lucilla Boari nei quarti di finale, in programma ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa, appuntamento dunque alle 07.45 per l’inizio deidi finale. LucillalaWu Jiaxin attorno alle 08.30 italiane. Un saluto dalla redazione di OA Sport, a più tardi. 04.11: Vittoria per 7-1 dellaWu contro la giapponese Nakamura e si concludono qui gli ottavi di finale. Sarà dunque laad affrontareLucillaneidi finale, in programma ...

