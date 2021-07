LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Boari ai quarti di finale alle 8.30 italiane, iniziano le altre sfide (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.03 Poco da fare contro San An: 26-24, 4-0 per la coreana. 8.01 Primo set ingiocabile per An: triplo dieci. 7.58 Ora il secondo quarto di finale: l’indiana Deepika Kumari sfida il fenomeno coreano San An, a caccia del terzo oro in queste Olimpiadi. 7.55 Eccezionale Osipova: 29-27 nell’ultimo set, battuta la coreana Kang, numero 3 del tabellone. Semifinale per la russa. 7.52 Vola la russa, si mette malissimo per la sudcoreana: 27-26 per Osipova che vola 5-1. 7.50 Set eccezionale per Osipova: 29 per lei, solo 25 per la coreana. 3-1. 7.49 10-8 per la russa dopo le ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.03 Poco da fare contro San An: 26-24, 4-0 per la coreana. 8.01 Primo set ingiocabile per An: triplo dieci. 7.58 Ora il secondo quarto di: l’indiana Deepika Kumari sfida il fenomeno coreano San An, a caccia del terzo oro in queste. 7.55 Eccezionale Osipova: 29-27 nell’ultimo set, battuta la coreana Kang, numero 3 del tabellone. Semiper la russa. 7.52 Vola la russa, si mette malissimo per la sudcoreana: 27-26 per Osipova che vola 5-1. 7.50 Set eccezionale per Osipova: 29 per lei, solo 25 per la coreana. 3-1. 7.49 10-8 per la russa dopo le ...

