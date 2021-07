LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Boari ai quarti di finale alle 8.30 italiane, in corso le altre sfide (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.23 Si salva Brown: 27-27, 5-3 per Valencia. 8.21 Questa volta Valencia è perfetta: triplo 10 per la messicana, 4-2. 8.19 Sbaglia l’ultima freccia (7) Valencia. Arriva un altro 27-27, 2-2. 8.16 Molto equilibrata la sfida: 27-27, 1-1 dopo il primo set. 8.13 Occhio che sul campo gara arriva un temporale. 8.09 Il terzo quarto di finale vedrà davanti la statunitense Mackenzie Brown e la messicana Alejandra Valencia. 8.06 Vola in semifinale senza patemi An San: 6-0 con l’indiana Kumari. 8.03 Poco da fare contro San An: 26-24, 4-0 per la coreana. 8.01 Primo set ingiocabile per An: ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.23 Si salva Brown: 27-27, 5-3 per Valencia. 8.21 Questa volta Valencia è perfetta: triplo 10 per la messicana, 4-2. 8.19 Sbaglia l’ultima freccia (7) Valencia. Arriva un altro 27-27, 2-2. 8.16 Molto equilibrata la sfida: 27-27, 1-1 dopo il primo set. 8.13 Occhio che sul campo gara arriva un temporale. 8.09 Il terzo quarto divedrà davanti la statunitense Mackenzie Brown e la messicana Alejandra Valencia. 8.06 Vola in semisenza patemi An San: 6-0 con l’indiana Kumari. 8.03 Poco da fare contro San An: 26-24, 4-0 per la coreana. 8.01 Primo set ingiocabile per An: ...

