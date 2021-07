LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Jessica Rossi e Mauro De Filippis puntano al riscatto nella gara mista (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE dell’ottava giornata di gare del Tiro a volo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oggi sarà la volta del Trap Mixed Team. Per la prima volta alle Olimpiadi fa il debutto la gara mista a coppie del trap, che ha preso il posto del double trap. L’Italia sarà rappresentata dagli ex coniugi Jessica Rossi e Mauro De Filippis, ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladell’ottava giornata di gare delalledi2020, oggi sarà la volta del Trap Mixed Team. Per la prima volta allefa il debutto laa coppie del trap, che ha preso il posto del double trap. L’Italia sarà rappresentata dagli ex coniugiDe, ...

Advertising

Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEE! BRAVISSIMA LUCILLA ???????? L'azzurra tra poco in campo per giocarsi un posto in finale, segui LIVE… - infoitsport : LIVE - Tokyo 2020, tiro con l'arco con Lucilla Boari: aggiornamenti in DIRETTA - JIMlMM : uffa jimin vai in live ora che posso :(( ti prego ti tiro per le orecchie sennò - infoitsport : LIVE - Tokyo 2020, tiro con l'arco: primo e secondo turno con Rebagliati, Boari e Andreoli (DIRETTA) - infoitsport : LIVE Tiro con l'arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Lucilla Boari in finale per il bronzo -