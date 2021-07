LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: gli spadisti sognano in pedana! (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.34 Il bilancio della spedizione della Scherma italiana non può che essere positivo anche se sin qui si sente la mancanza di un oro. Rispetto alle passate rassegne a cinque cerchi gli azzurri hanno brillato meno ma nonostante tutto praticamente ogni giorno almeno un atleta è arrivato a giocarsi la medaglia. 02.32 Oggi giornata dedicata alla prova a squadre della spada maschile. Dopo la medaglia conquistata ieri dalle ragazze del fioretto, gli spadisti azzurri proveranno a regalare un’alta gioia agli italiani anche se non sarà semplice. 02.30 Buonanotte o buongiorno amici di OA ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.34 Il bilancio della spedizione dellaitaliana non può che essere positivo anche se sin qui si sente la mancanza di un oro. Rispetto alle passate rassegne a cinque cerchi gli azzurri hanno brillato meno ma nonostante tutto praticamente ogni giorno almeno un atleta è arrivato a giocarsi la medaglia. 02.32 Oggi giornata dedicata alla prova a squadre della spada maschile. Dopo la medaglia conquistata ieri dalle ragazze del fioretto, gliazzurri proveranno a regalare un’alta gioia agli italiani anche se non sarà semplice. 02.30 Buonanotte o buongiorno amici di OA ...

