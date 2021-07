LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simona Quadarella cerca la medaglia negli 800 sl (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Calendario Nuoto Olimpiadi Tokyo – I favoriti gara per gara – Le favorite gara per gara – Il ranking del 2021 (top-10) gara per gara – Cronaca della settima giornata batterie – Cronaca della settima giornata finali – Il pagellone della sesta giornata – Cosa aspettarsi da Gregorio Paltrinieri nei 1500? – Il riscatto di Simona Quadarella: in finale negli 800 stile! – Lo show delle staffette 4×100 miste – Le accuse di Ryan Murphy al movimento russo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACalendario– I favoriti gara per gara – Le favorite gara per gara – Il ranking del 2021 (top-10) gara per gara – Cronaca della settima giornata batterie – Cronaca della settima giornata finali – Il pagellone della sesta giornata – Cosa aspettarsi da Gregorio Paltrinieri nei 1500? – Il riscatto di: in finale800 stile! – Lo show delle staffette 4×100 miste – Le accuse di Ryan Murphy al movimento russo Buongiorno e bentrovati alla...

Advertising

SkySport : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: staffetta 4x100 mista femminile: è record #SkySport #Tokyo2020… - infoitsport : LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Paltrinieri è in FINALE come le staffette 4x100 miste! Zazzeri in semifinal… - infoitsport : Risultati nuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Gregorio Paltrinieri (30 luglio) - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Green Pass in piscina: che fare? Lunedì 2 agosto Nuoto•live con Olympialex -