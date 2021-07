LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Margherita Panziera vuole la finale dei 200 dorso. Dressel sfiora il record mondiale dei 100 farfalla (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.44: Ai 100 King, Schoenmaker, Chikunova 3.43: Ora la prima finale di serata, i 200 rana donne con al via Renshaw (Gbr), King (Usa), Lazor (Usa), Schoenmaker (Rsa), Chikunova (Rus), Corbett (Rsa), Wood (Gbr), Lecluyse (Bel) 3.41: Questi i finalisti dei 100 farfalla uomini: Dressel, Milak, Ponti, Miladinov, Minakov, Temple, Majerski, Martinez 3.39: Dressel!!! sfiora il record del mondo lo statunitense con 49?71, che gli permette di dominare la seconda batteria. Secondo posto per lo svizzero Ponti in 50?76, poi il ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.44: Ai 100 King, Schoenmaker, Chikunova 3.43: Ora la primadi serata, i 200 rana donne con al via Renshaw (Gbr), King (Usa), Lazor (Usa), Schoenmaker (Rsa), Chikunova (Rus), Corbett (Rsa), Wood (Gbr), Lecluyse (Bel) 3.41: Questi i finalisti dei 100uomini:, Milak, Ponti, Miladinov, Minakov, Temple, Majerski, Martinez 3.39:!!!ildel mondo lo statunitense con 49?71, che gli permette di dominare la seconda batteria. Secondo posto per lo svizzero Ponti in 50?76, poi il ...

