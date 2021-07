LIVE Italia-Iran 1-0 | Olimpiadi volley in DIRETTA | azzurri in vantaggio nel secondo set!

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-14 MURO A TETTO!!!! Micheletto dice no ad Ebadipour! 18-14 Mani-out di Ghafour, colpo più che fortunato per l’iano. 18-13 MAGIA! Giannelli prima finta l’attacco e poi serve Galassi, voliamo a +5! 17-13 ACEEEEEEEE DI IVAN ZAYTSEV! 16-13 Esce la battuta di Salehi. 15-13 Primo tempo di Mousavi, peccato perchè avevamo tirato sù di tutto in difesa. 15-12 Errore dai nove metri per Ghafour. 14-12 Salehi a segno da posto due. 14-11 DI SQUADRAAAAA! Zaytsev mette fine ad uno scambio lunghissimo, ma bravi gliin difesa e in copertura! 13-11 Attacco vincente di Salehi, Zaytsev ...