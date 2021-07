LIVE Italia-Iran 0-0, Olimpiadi volley in DIRETTA: si parte a Tokyo! (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Zaytsev sciupa in attacco dopo una bella difesa di Colaci. 5-5 Scappa la battuta di Gafhour. 4-5 Diagonale indifendibile di Salehi. 4-4 Pipe magistrale di Juantorena. 3-4 Mani-out di Ghafour, tre su tre per lui in avvio. 3-3 Parallela interna per Michieletto, che continua a macinare punti. 2-3 Ghafour gioca con le mani del muro, bravo lui. 2-2 Juantorena potente da posto due. 1-2 Diagonale profonda di Ghafour da seconda linea. 1-1 Pallonetto spinto di Juantorena, bel colpo d’esperienza di Osmany. 0-1 Primo punto dell’Iran con la pipe di Salehi. 12:38 L’Iran risponde con ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Zaytsev sciupa in attacco dopo una bella difesa di Colaci. 5-5 Scappa la battuta di Gafhour. 4-5 Diagonale indifendibile di Salehi. 4-4 Pipe magistrale di Juantorena. 3-4 Mani-out di Ghafour, tre su tre per lui in avvio. 3-3 Parallela interna per Michieletto, che continua a macinare punti. 2-3 Ghafour gioca con le mani del muro, bravo lui. 2-2 Juantorena potente da posto due. 1-2 Diagonale profonda di Ghafour da seconda linea. 1-1 Pallonetto spinto di Juantorena, bel colpo d’esperienza di Osmany. 0-1 Primo punto dell’con la pipe di Salehi. 12:38 L’risponde con ...

Advertising

SassuoloUS : Il Sindaco premia il club neroverde per la sua crescita sportiva che ha permesso alla città di Sassuolo di essere r… - angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - UReportOTM : RT @OIMItalia: Oggi, #GiornataMondialeControTratta, parleremo di tratta e sfruttamento sessuale con @UNICEF_Italia su #UReprtOntheMove. S… - 94TIGHTROPE : @flapalloncino mado veramente sono tutte stupende. voglio piangere perché se veniva in italia potevo sentirle live... -