LIVE Irma Testa-Petecio | Olimpiadi boxe in DIRETTA | semifinale da brividi contro la campionessa del mondo

(Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Vorontsova –-Walsh –-Veyre Buon mattino a tutti, e benvenuti alladelladei pesi piuma femminili (57 kg) alledi Tokyo.sfida la filippina Nesthyper un posto in finale nella categoria, e stavolta il confronto è veramente duro. Tranon c’è nessun precedente a nessunllo: la prima volta è perciò quella più ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Irma

Passando al ring, da non perdere la semifinale dei pesi piuma diTesta contro Nesthy Petecio ...qualificazioni e finali 81 chili maschile e 96 chili maschile Orari tv Tutta l'Olimpiade in...(agg Michela Colombo) RISULTATI TENNIS/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta: Vondrousova in finale ...a livello di medaglie vinte - sono 15 e potremmo dire 16 contando già quella certa diTesta ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Testa-Vorontsova - Testa-Walsh - Testa-Veyre Buon mattino a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dei pesi piuma femminili (57 kg) alle Olimpi ...La diretta live di Irma Testa contro Nesthy Petecio nella semifinale di boxe femminile di Tokyo 2020: aggiornamenti in tempo reale ...